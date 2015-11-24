Памятник Михаилу Булгакову может появиться на Патриарших прудах

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Памятник писателю Михаилу Булгакову могут установить в сквере его имени на Патриарших прудах. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, данный вопрос обсудят 24 ноября на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Уже известно, что автором монумента выступит известный скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян. По его словам, памятник будет весить полторы-две тонны. Размер бронзовой скульптуры пока не определен, предположительная высота – полтора человеческих роста. Фигуру поставят на лепной постамент в виде рукописей. Бронзовому Булгакову на вид будет чуть больше 40 лет.

"Он будет в пальто, под пальто – костюм, в руках – шляпа. В зубах – папироса", – цитирует Франгуляна портал.

Точные сроки установки памятника также пока не определены. Предполагается, что его установят за счет Международного благотворительного фонда имени П.И. Чайковского.

Из известных работ Георгия Франгуляна в Москве можно выделить аллегорические фигуры на здании Российской академии наук, памятники Булату Окуджаве на Арбате и Иосифу Бродскому на Новинском бульваре, надгробие Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Кроме того, он создал памятник Альберту Эйнштейну находится в Иерусалиме, "Распятие" для собора Святого Франциска в итальянской Равенне.

Ранее обсуждалась инициатива установить памятник на Большой Пироговской улице, рядом с бывшим особняком купцов Решетниковых, где Булгаков со своей второй супругой Любовью Евгеньевной Белозерской с августа 1927 года снимал трехкомнатную квартиру на цокольном этаже.

В ней он работал над пьесами "Бег", "Мольер" ("Кабала святош"), "Блаженство", "Адам и Ева", биографией Мольера для серии ЖЗЛ, "Театральным романом" и романом "Мастер и Маргарита".

Напомним, 15 мая 2016 года будет отмечаться 125-летие со дня рождения писателя. В октябре этого года на заседании президиума столичного правительства было принято решение о том, что сквер, расположенный рядом с Патриаршими прудами на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков, будет носить имя Михаила Булгакова.