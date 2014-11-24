Экскурсию в тибетский шатер организует Музей кочевой культуры

Фото: Музей кочевой культуры

Музей кочевой культуры 25 ноября организует для своих посетителей экскурсию в тибетский шатер. Посетители побывают в настоящей кочевой палатке из шерсти яка, увидят предметы быта и культа тибетцев, узнают, как живут кочевники в современном мире.

В этот день можно отведать традиционное тибетское блюдо – чай с цампой (мука из слегка прожаренных ячменных зерен – прим. ред.).

"Тибет - удивительная и загадочная страна, Страна Дхармы, колыбель буддийской культуры. Именно из Тибета учение Будды распространилось по миру, тибетские школы буддизма представлены и в республиках России - Бурятии, Калмыкии и Туве", - отметили организаторы мероприятия.

Экскурсию проведет экскурсовод, режиссер документального кино, участник экспедиций Егор Староверов.

Начало экскурсии в 19.00. Взрослый билет – 300 рублей, детский – 250 рублей.

Адрес Музея кочевой культуры: улица Авиамоторная, 30, корпус А.