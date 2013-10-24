Строительство нового корпуса Третьяковки начнется в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Строительство нового корпуса Третьяковской галереи запланировано на начало следующего года. До конца 2013-го вся проектная документация будет передана на государственную экспертизу, сообщает Стройкомплекс Москвы.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект одобрен президентом России Владимиром Путиным.

Итоги закрытого конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасадов нового здания музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи были подведены на закрытом заседании столичного Архитектурного совета 3 июля 2013 года. Победителем конкурса названа архитектурная мастерская SPEECH.

Как отметили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы, новый корпус Третьяковки завершит формирование музейного квартала. В здании оборудуют помещения для реставрационных мастерских, хранения фондов, проведения мероприятий и выставок.