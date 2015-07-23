Спецпроект m24.ru: молодые дизайнеры придумали униформу для городских профессий

Эскиз: Анастасия Боброва

Для москвича привычно, что смотрительница музейного зала ходит в вязаном жилете, врач – в белом халате, а полицейский – в темно-синей форме. Редакция m24.ru решила перевернуть представление о невзрачности спецодежды и обратилась к молодым дизайнерам с просьбой одеть:

музейного смотрителя,

врача,

полицейского,

дворника,

почтальона.

Специально для нас студентки профиля "Мода" II курса Школы дизайна НИУ ВШЭ под руководством своего куратора и главного редактора журнала Port Magazine Анзора Канкулова придумали униформу для представителей пяти городских профессий. И вот что получилось.

Музейный смотритель

Дизайнер Мери Акопян Возраст: 20 лет Facebook О проекте: Мне очень нравится ходить по музеям, и я каждый раз обращаю внимание на внешний вид смотрителей. Их образ крайне важен, так как является составным элементом атмосферы музея, а сами они – своеобразными проводниками. Сейчас одежда сотрудников зачастую выбивается из общего ритма окружающего пространства. Я считаю, что униформа смотрителей должна отражать специализацию музея и дополнять его ауру.

Мудборд и примеры из жизни

Как правило, смотрители в музеях одеты в пиджак, жилет и шаль. Их образы могут показаться одинаковыми и неинтересными. Музеи по своей тематике бывают разнообразными – от высокого искусства до средневековых пыток. Смотрители должны соответствовать имиджу музея, в котором работают.

В первую очередь вдохновением к созданию униформы были для меня сами музейные экспонаты. В Третьяковской галерее меня воодушевила постоянная экспозиция. В Музее космонавтики решение подсказали скафандры. В Палеонтологическом музее вдохновением послужили скелеты динозавров.

Эскиз униформы

Униформа смотрителей является музейным объектом наряду с экспонатами. Она должна быть удобной, ведь сотрудники проводят в ней весь рабочий день. Чтобы в одежде было комфортно, у нее должен быть правильный силуэт. Кроме того, она должна быть изготовлена из натуральных материалов – хлопка и шерсти, в зависимости от сезона.

Врач

Дизайнер Анастасия Боброва Возраст: 20 лет Facebook

Мудборд и примеры из жизни

История врачебного костюма, как в жизни, так и на экране, богата интересными примерами. Сравните чумного доктора с русской медсестрой времен Первой мировой войны. Среди наиболее узнаваемых образов – профессор Преображенский и доктор Айболит.

Я хотела бы сделать врачебную униформу более актуальной, неожиданной, яркой. Во время работы я вдохновлялась платьями от дизайнера Александра Терехова. Я также взяла за основу концепцию, заложенную в костюмах от Inshade для спектакля "Смерть Тарелкина".

Эскиз униформы

Когда речь идет о врачебной униформе, отказаться от белого цвета нельзя, но можно внести разнообразие. Я предложила дополнить монохромный костюм цветной вставкой, зависящей от специализации врача. На слайдах ниже разъясняется влияние выбранных мной цветов на психоэмоциональное состояние окружающих. В своем проекте я использовала актуальное в последнее время решение color bloсking – сочетание цветов.

Бейдж с именем врача – важнейший элемент его внешнего вида. Благодаря обработанным прорезям бейдж удобно цеплять, а красный крест дает дополнительный акцент. Порой врачам необходим второй слой одежды поверх халата. Это должна быть не куртка или жилетка, а накидка, вроде пончо с капюшоном.

Полицейский

Дизайнер Юлия Днепровская Возраст: 20 лет Facebook

Мудборд и примеры из жизни

Ключевым компонентом при создании образа была прозрачность, на ней сделан основной акцент. Я вдохновлялась плащом-дождевиком от дизайнера Muji. Во время работы над образом также вспомнился Человек-лед (Iceman) из комиксов про Людей Икс.

Эскиз униформы

Материал верхнего костюма – созданный на основе синтетического волокна полиуретан, который называют экокожей. Он долговечен, устойчив к истиранию. Нижний костюм – из неопрена, покрыт с двух сторон нейлоном или джерси. Неопрен экологичен, безопасен и достаточно прочен.

Исподний костюм устойчив как к холоду, так и к воде – чего только не бывает в погоне за преступником. Наружный слой защищает от дождя. Обе части выполнены в виде комбинезона, их легко надевать и снимать.

Дворник

Дизайнер Дарья Белоусова Возраст: 19 лет Facebook

Мудборд и примеры из жизни

Созданный мной костюм – это интерпретация всем знакомой униформы. Она основана на анализе одежды, которую носят дворники в разных странах. Вот несколько иллюстраций, отражающих представление о дворнике в искусстве. Цвет выбрать было нетрудно, так как зачастую дворники работают в кислотно-оранжевых жилетах. Я решила оставить этот вариант, но добавить детали, которые сделают униформу комфортнее.

Эскиз униформы

В разработке униформы я учитывала специфику работы дворников. Я добавила фартук и вставки на рвущихся и марких местах: манжетах, карманах, воротнике и ботинках. Вставки выполнены из прочной влагонепроницаемой ткани. Эти элементы отражают свет, защищая работника на дороге и в темное время суток. Я также придумала отличительную нашивку, выполненную в технике дотворк. Образ бородатого дворника в потрепанной одежде и шапке-ушанке до сих пор актуален, и я не отступила от него.

Почтальон

Дизайнер Алина Лобанова Возраст: 18 лет Facebook О проекте: Я выбрала эту тему, так как здесь есть пространство для модернизации. Интересно было изучить особенности работы почтальона. Мне нравится рассуждать о функциональности одежды и движении облаченного в нее тела, что особенно актуально именно для этой профессии.

Мудборд и примеры из жизни

Почтальонов разных стран объединяет необходимость быстро передвигаться и переносить с собой кучу писем. К повторяющимся предметам одежды можно отнести рубашки и пиджаки. Почти во всех странах в почтальонской форме доминируют голубой и синий цвета. На мой взгляд, одежда почтальонов зачастую старомодна и недостаточно комфортна для их профессии.

Моей целью стала разработка более современной и технологичной спецодежды. В первую очередь я учла, что почтальон много передвигается по городу. Одежда должна быть удобной для постоянной ходьбы, бега или езды на велосипеде. Униформа должна выдерживать любые погодные условия. Вдохновением для меня послужили элементы спортивных костюмов и вместительные аксессуары. Я также изучила технологичные вещи со встроенными гаджетами.

Эскиз униформы

Я разработала модель, близкую к спортивной, чтобы работникам было удобно передвигаться по городу. Вечно мнущиеся рубашки я заменила белыми поло, а штаны – шортами из брючной ткани. Парка будет защищать почтальона от холода, дождя и ветра. При этом я сохранила ее привычный синий цвет.

В один из рукавов встроен навигатор. Он облегчит почтальону поиск нужных адресов, оставив руки свободными. Поясная сумка и рюкзак из полупрозрачного непромокающего материала защитят письма от дождя.