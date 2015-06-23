В Третьяковке установят новую информационно-навигационную систему

Фото: M24.ru

В здании Третьяковской галереи на Крымском Валу летом 2015 года поменяют информационно-навигационную систему, которая не обновлялась около десяти лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу галереи.

"Навигационные носители, которые были сделаны до 2006 году, уже не выполняют свои функции, поэтому требуется новое навигационное поле. Будут изготовлены постоянные носители, которые будут обозначать входы на экспозицию и в выставочные залы, а также временные элементы навигации", - рассказали в пресс-службе.

Для современной навигации будут изготовлены указатели, мобильные стойки, информационные вывески, светодиодные лайтбоксы.

Кроме того, ожидается, что новая система будет на трех языках: русском, английском и китайском.

Помимо этого, в галерее обновят мебель. В частности, будут установлены новые лавочки.



На обновление навигации в галерее будет потрачено 6,3 миллиона рублей, на обновление мебели - около 7,5 миллионов рублей собственных средств музея.

Напомним, вход в Третьяковскую галерею на Крымском Валу будет бесплатным по средам до конца лета. С 12 июня режим работы галереи изменился. По вторникам, средам, четвергам и воскресеньям музей работает с 10.00 до 19.30, а по пятницам и субботам - с 12.00 до 21.00. В понедельник - выходной.

Добавим, что к 2018 году к Третьяковской галерее присоединится еще один объект на Кадашевской набережной. На сегодняшний день галерея имеет два крупных помещения: историческое здание в Лаврушинском переулке и Центральный дом художника на Крымском валу.