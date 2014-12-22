Москвичи проголосовали за создание музея в Левобережном

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Более 80 процентов жителей Левобережного проголосовали за создание музея об истории района, сообщается на сайте проекта "Активный гражданин".

"За" появления музея выстаказались 81,5 процент жителей, против – 10, 5 процентов. Еще 8 процентов опрошенных не определились с ответом.

Собирать материалы об истории района в 2013 году начала управа Левобережного. Жители приносили фотографии и документы из личных архивов. Ы 2014 году в здании управы прошла выставка. Пользователям проекта "Активный гражданин" предлагалось определить дальнейшую судьбу собранных экспонатов.

Район Левобережный находится в Северном округе Москвы. Здесь расположены киностудия "Центрнаучфильм", храм иконы Знамение Божией Матери в Аксиньине и храм Святых Козьмы и Дамиана, парк Дружбы, где установлены бронзовые композиции скульптора Веры Мухиной "Хлеб и плодородие", памятники Мигелю Сервантесу и Рабиндранату Тагору.