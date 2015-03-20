Музей хоккейной славы в столице откроют до конца года

Фото: ТАСС

Музей хоккейной славы России на территории ЗИЛа откроется до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе посещения "Парка легенд", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Несмотря на то, что по контракту музей должны открыть в будущем году, инвестор планирует ввести объект в эксплуатацию уже до конца этого года", – заявил Собянин.

Музей хоккейной славы появится в здании бывшей управы завода ЗИЛ. Строение историческое – оно было возведено в 1916 году. В музее разместят экспозицию, посвященную истории российского хоккея.

"Парк легенд" на территории ЗиЛа

Напомним, в октябре прошлого года градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более 2 миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион – жилая площадь с социальной инфраструктурой.

Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.