Российская государственная библиотека откроет бесплатный Музей книги

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Российская государственная библиотека (РГБ) планирует создать в здании на Моховой улице общедоступный, бесплатный Музей книги, где демонстрировались бы редкие издания разных эпох, рассказал директор РГБ Александр Вислый.

"Мы только что получили в управление это здание от Роскомимущества, еще даже землю не оформили. После ремонта хотим сделать там общедоступный музей книги, который бесплатно могли бы посещать москвичи и гости столицы. Кто, как будет финансировать музей – пока не знаю, сейчас я бегаю по разным инстанциям, от Минкультуры до частных инвесторов, но брать плату с его посетителей, я считаю, нельзя", – рассказал Вислый.

Он добавил, что в музее планируется сменная экспозиция, передает ТАСС.

"Книга – тема бесконечная, как знания. Там можно будет показывать то редкие папирусы, то Библию Гутенберга, то книги из современных собраний коллекционеров. Некоторые экземпляры можно будет потрогать, полистать", – пояснил директор библиотеки.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве культуры подготовили законопроект о создании Национальной электронной библиотеки. Доступ к электронной библиотеке будет бесплатный и неограниченный, но все авторские права будут соблюдены.

"Мы подготовили закон о Национальной электронной библиотеке. Он прошел общественные слушания, и в ближайшее время мы внесем этот документ", – заявил замминистра культуры Григорий Ивлиев. Он также добавил, что права на многие книги стоят дорого, но деньги на них будут выделяться из бюджета.