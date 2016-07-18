Форма поиска по сайту

18 июля 2016, 17:44

Культура

Государственный литературный музей переименуют в честь Владимира Даля

Здание Государственного литературного музея. Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Государственный литературный музей получит имя знаменитого русского лексикографа Владимира Даля, сообщает "Вечерняя Москва".

При этом в музее намерены менять и концепцию. Теперь он будет посвящен не только литературе, но и книжной культуре и чтению в общем понимании. В нем запланировано большое количество культурных и образовательных проектов. Собрание музея позволяет охватить несколько течений одновременно. Например, в здании музея на Зубовском бульваре, разместится сразу несколько выставок, посвященных разным писателям.

Официальная процедура ребрендинга музея началась 18 июля. Учреждение было открыто более 80 лет назад – в 1934 году.

