Автомат Калашникова войдет в постоянную экспозицию лондонского Музея дизайна

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автомат Калашникова станет одним из главных экспонатов постоянной выставки лондонского Музея дизайна, который осенью переедет в новое здание в районе Кенсингтон. Об этом объявил журналистам директор музея Дейан Суджич.

Автомат Калашникова станет частью готовящейся к открытию музея по новому адресу постоянной экспозиции "Дизайнер, производитель, пользователь". Среди других важных экспонатов – мопед Vespa Clubman, пишущая машинка Olivetti, британские дорожные знаки, предвыборный постер Барака Обамы.

Открытие Музея дизайна на Кенсингтон-хай-стрит состоится 24 ноября. Стоимость масштабной реконструкции здания 1960-х годов, в котором раньше размещался Институт Содружества, составила 83 миллиона фунтов стерлингов. Средства были собраны в результате масштабной фандрайзинговой кампании, которая продолжается до сих пор. Например, 28 апреля аукционный дом Phillips проведет специальные торги в пользу музея.

"Мы рассчитываем, что после переезда мы станем самым важным музеем дизайна в мире. В нашем распоряжении теперь есть 10 тысяч квадратных метров пространства, и мы надеемся, что посещать музей будут порядка 650 тысяч человек ежегодно", – цитирует Суджича МИА "Россия сегодня".

Суджич также добавил, что руководство музея надеется, что появление большого музея на одной из главных торговых улиц города, рядом с Холланд-парком, оживит Кенсингтон.

Помимо постоянной экспозиции к открытию музея готовятся две временные. "Страх и любовь: реакции на сложный мир" – серия инсталляций, объединенных темой страха перед переменами и восторг, вызываемый ими, – и "Лучшие дизайны года".

"В последние годы дизайн лишился всяких границ, нет больше такого понятия, как "британский дизайн", "немецкий дизайн". И наш музей поэтому станет интернациональным, он будет охватывать также все сферы, будь то архитектура, мебель, одежда или электронные девайсы. Мы тесно сотрудничаем поэтому с другими учреждениями, в том числе, с Королевским колледжем искусства и музеем науки", – рассказал старший куратор музея Джастин Маггуирк.

Новое здание получит этим летом еще один лондонский музей. Музей современного искусства Tate Modern въедет в новое здание откроет 17 июня. Площадь музея увеличится на 60 процентов (20,7 тысячи квадратных метров).