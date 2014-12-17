Телеведущая Лариса Вербицкая проведет экскурсию по музею-квартире А. Толстого

Фото: museum-tolstoy.ru

В рамках цикла "Звездные экскурсии" телеведущая Лариса Вербицкая проведет авторскую экскурсию по Мемориальному музею-квартире Алексея Николаевича Толстого. Она расскажет о творчестве писателя и об истории дома на Спиридоновеке, где Толстой прожил с 1941 по 1945 год.

В квартире на Спиридоновке писатель работал над третьей книгой романа "Петр I", закончил цикл "Рассказов Ивана Сударева", роман "Хождение по мукам" и писал военные статьи.

Посетители увидят сохранившуюся до наших дней обстановку, окружавшую Толстого, побывают в его кабинете и гостиной.



"На стенах - портреты Петра I и Екатерины I, среди личных вещей автора: чернильницы, подсвечник, корабельные часы – предметы, помогавшие писателю погрузиться в атмосферу эпохи", - сообщили организаторы экскурсии.

Также в экспозиции представлена библиотека произведений русских и зарубежных классиков, советских писателей, книги по истории, искусству и фольклору.

Музей-квартира Алексея Толстого находится во флигеле особняка Рябушинских на улице Спиридоновка, д. 2/6. Усадьба Рябушинских была построена в начале ХХ века архитектором Шехтелем, который являлся представителем стиля модерн в русском и европейском зодчестве.

Экскурсия пройдет 18 декабря. Начало в 14.00.