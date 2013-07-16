Дом-музей Марины Цветаевой: счастье, украденное революцией

"Дверь открывается - вы в комнате с потолочным окном - сразу волшебно! Справа - камин… Я так вдруг обрадовалась… Я уже в этой комнате почувствовала, что это - мой дом. Понимаешь? Совсем ни на что не похож. Кто здесь мог жить? Только я!" – Марина Цветаева

Дом номер 6 по Борисоглебскому переулку – это небольшой двухэтажный особняк в стиле московского классицизма, расположенный невдалеке от шумного и пыльного Нового Арбата. Зданий подобных ему в столице - десятки, однако это место особенное. В сентябре 1914 года одну из квартир сняли Марина с мужем Сергеем и дочерью Ариадной – Алей, чтобы прожить здесь самые счастливые и одновременно горькие годы в своей жизни.

Фото: М24.ru

В Москве работает Дом-музей Марины Цветаевой

Осиротевший дом

Само здание было построено в 1862 году как доходный дом на четыре квартиры. Марина Цветаева с мужем снимали квартиру номер три, расположенную на втором этаже. Восьми комнат хватало не только для молодой семьи (через три года - в 1917 - у них рождается вторая дочь Ирина), но и для их прислуги. Эта квартира похожа на отдельное измерение с бесчисленным количеством лесенок, круглыми окошками в стенах между комнатами и потолочным окном в гостиной. Многие гости вспоминали прихотливое убранство гостеприимного Марининого дома: антиквариат, шкуры зверей на полу и огромное количество книг.

В этот дом Цветаева вошла в возрасте 21 года. За ее плечами уже было три поэтических сборника, а за восемь лет, прожитых в Борисоглебском переулке, ее признали в кругу поэтов и людей искусства. Первые четыре года здесь, пожалуй, лучшие в ее жизни. У Марины любящий муж – сын народовольцев Сергей Эфрон, обожаемая дочь и близкие друзья.

После революции изменилась история не только всей страны, но и каждой отдельно взятой семьи. Перемены затронули и цветаевский дом – он стал коммунальным, – Сергей Эфрон ушел в Добровольческую армию, в приюте от голода умерла их трехлетняя Ира. Денег не было. Марина пыталась распродавать ценные вещи. Чтобы хоть как-то согреться в черные зимние дни, когда индевели даже стены в комнатах, рубила мебель. "Все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело", – пишет она.

Дом-музей Марины Цветаевой (желтый). Фото: М24.ru

В 1922 году Цветаева уехала с дочерью за границу. Однако жизнь дома продолжалась. В 1950-х здесь провели газ и центральное отопление. А в 1970-х сделали грубый ремонт: сбили лепной декор фасада, дубовые рамы и двери заменили сосновыми, застелили паркет досками. Пристройку, где находилась комната детей Марины, снесли, но после отстроили заново.

Проблема была в том, что дом в Борисоглебском переулке не представлял для властей никакой ценности. Это очередная советская коммуналка, а в Москве их тысячи! Вопрос о сносе подняли еще в конце 1930-х, но помешала Великая Отечественная война. Вспомнили в 1979 году и даже вынесли официальное решение о сносе – выселили жильцов, отключили воду с электричеством, но планы так и не осуществились. Говорят, один в поле – не воин, однако благодаря единственному жильцу – Надежде Катевой-Лыткиной, дом был спасен. Она отказалась съезжать и в течение нескольких лет жила в аварийном, промерзающем насквозь помещении с одной лишь надеждой на спасение цветаевского наследия. Позже к ней на помощь пришли общественные и культурные деятели, которые настояли не только на сохранении здания, но и на создании в нем музея Марины Цветаевой.

К столетию поэтессы – в 1992 году – он появился. На первом этаже расположились кассы, выставочные и концертный залы, а на втором и третьем – мемориальная квартира Цветаевой и Эфрона. По ней мы и прогуляемся.

Первый шаг

Гостиная комната в Доме-музее Марины Цветаевой. Фото: М24.ru

Первой в мемориальной квартире посетителей встречает гостиная комната. В потолке – большое квадратное окно, причудливо освещающее небольшой зал с камином, "пастеранковским диванчиком", круглым столиком и вещицами, хранящими очарование ушедших лет.

До революции здесь стояла мебель красного дерева в стиле ампир: круглый стол со стульями, диваны. На стенах висели гравюры.

Некоторые мемориальные вещи есть в этой комнате и сейчас. В горке стоит посуда из семьи Дурново-Эфрон, тарелка из гостиницы Zum Engel, в которой Марина Цветаева останавливается дважды – летом 1905 года после обучения в пансионе и 1912 году во время свадебного путешествия.

Кофейная пара с портретом жены Наполеона - Жозефины - копия оригинала, принадлежавшего Цветаевой. На стене висит небольшой живописный этюд "Женевское озеро", выполненный Елизаветой Дурново-Эфрон, матерью Сергея. Также в гостиной комнате можно увидеть фотографии родителей Цветаевой и членов ее семьи.

Из гостиной – через проходную комнату с роялем и книжным шкафом – двери ведут в сердце квартиры – в комнату Марины Цветаевой и детскую.



Маринина комната

Марина Цветаева выбрала для себя многоугольную комнату с небольшим окошком, выходящим на узкие переулочки и нетронутый временем островок исторической Москвы. Описание комнаты можно встретить не только в дневниках дочери Марины Ариадны Эфрон, но и в мемуарах сестры поэтессы и многочисленных гостей дома.

Комната Марины Цветаевой в Доме-музее. Фото: М24.ru

Посетители могли увидеть на полу волчью шкуру, а над изголовьем дивана - портрет Сергея Эфрона, выполненный в Коктебеле Магдой Нахман, и две иконы Божией Матери. В этой комнате часто можно было услышать музыку из граммофона, старинной музыкальной шкатулки и даже шарманки. Особый колорит предавали чучело ястреба, венецианские бусы, расшитые подушки и свет старинной люстры из синего хрусталя.

К сожалению, почти вся мебель была уничтожена руками самой Марины Цветаевой, когда она топила ей небольшую буржуйку, пытаясь прогреть некогда гостеприимные стены своего дома. Но на своих исторических местах в музее можно увидеть копию прежней обстановки. На стенах, как и в те дни, висят фотографии дорогих для Цветаевой людей: актрисы Сары Бернар, Наполеона Бонапарта и герцога Рейхштадтского. Утерянный портрет Сергея Эфрона заменен его современной копией, напротив дивана по-прежнему висят репродукции Врубеля. На письменном столе лежат копии страниц рукописных книг Марины Цветаевой, продававшихся в послереволюционные годы.

Аля и Ира

Детская комната – самая большая и светлая в доме. Ее окна выходили во двор и на купола церкви Николы на Курьих ножках, снесенной в 1930-е годы. На полу комнаты лежал серый ковер с вязью из осенних листьев. Вдоль стены стояла детская кроватка и сундук, на котором спала няня. Книжный шкаф жил и в детской, однако в нем, помимо книжек, хранились и игрушки. Старшей дочери Цветаевой Але запомнились высокие рождественские елки, которые ставили в ее комнате. Если в начале их жизни в Борисоглебском из комнаты доносился детский смех, то в годы Гражданской войны она стала необитаемой. Марина Цветаева не смогла ее протопить, поэтому им с дочерями пришлось переместиться в более теплые помещения.

Детская комната в Доме-музее Марины Цветаевой. Фото: М24.ru

Центром экспозиции в наши дни можно считать фотографию Ариадны и маленькой Ирины, стоящую на подставке возле окна. Это последнее изображение Иры, умершей в 1920 году от голода. Марина писала позже, что так и не поверила в ее смерть.

В воссозданной обстановке можно увидеть туалетный столик и зеркало Марины Цветаевой, два шкафа и иконы, принадлежавшие ее сестре Анастасии, а также кровать брата Алексея. На детском столике, за которым сидят два старинных плюшевых медведя, лежит факсимильное воспроизведение "Азбуки" Александра Бенуа издания 1904 года. Над детской кроваткой висит коврик с рождественской сценкой, выполненный Ариадной Эфрон в годы ссылки. Одна из интересных вещиц, которые можно увидеть здесь, - это макет несохранившегося дачного дома Цветаевых в Тарусе.

Чердачный дворец

Эта комната принадлежала Сергею Эфрону и раньше имела выход на крышу, поэтому в стихах Цветаевой она была воспета как "чердачный дворец", комната походила скорее на "каюту на старинном паруснике, ныряющем вне времени". Ее обстановка состояла из тахты, узкого дивана из красного дерева, шкафа, буфета, маленького круглого столика и письменного стола. На стенах висели портреты любимых полководцев Эфрона – Кутузова, Суворова, Корнилова, Ушакова.

Комната Сергея Эфрона в Доме-Музее Марины Цветаевой. Фото: М24.ru

Сейчас здесь можно увидеть наборный ломберный столик из семьи Эфрон и чемодан в зеленом чехле из семьи Цветаевых. Взгляд приковывает чучело огромного ястреба. О военных временах напоминают утюг, кофемолка и самовар, в котором Марина варила пайковое пшено. В год перед отъездом этот этаж уже не принадлежал Цветаевой и был заселен посторонними людьми.

Виктория Сальникова