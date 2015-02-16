Лучшие выставки февраля: модернисты, Айвазовский и сюрреализм прошлого века

Новый экспозиционный формат захватывает Москву, а за ней - и все крупные российские города. После оглушительного успеха первой мультимедийной выставки "Ван Гог. Ожившие полотна" последовали другие: в феврале ожидается сразу целых три "живых" премьеры. Подробности – в путеводителе сетевого издания M24.ru и KudaGo.

Выставка "Великие модернисты"

Полотна Густава Климта, Эдварда Мунка, Казимира Малевича "оживают" вслед за картинами Ван Гога и Моне.

После нашумевшей выставки "Ван Гог. Ожившие полотна" в центре Artplay открывается новый экспозиционный проект, посвященный знаменитым художникам-модернистам.

Выставка представляет собой огромное мультимедийное пространство, где с помощью проекторов на стены транслируются картины Густава Климта, Эдварда Мунка, Казимира Малевича, Василия Кандинского и других модернистов XX столетия, чье творчество произвело настоящую революцию в художественном мире.

Особенность этих художников заключается в том, что каждый из них создал свой собственный творческий мир с индивидуальной системой знаков и символов. Задача организаторов выставки – помочь зрителям увидеть мир и искусство глазами художников. Этому будет способствовать не только визуальное решение экспозиции, но и соответствующее музыкальное сопровождение.

Информацию о расписании работы выставки уточняйте на сайте.

Дата/время начала: 13 февраля, 12.00 13 февраля, 12.00 Дата/время окончания: 31 мая, 20.00 Место: Центр дизайна ARTPLAY Адрес: Нижняя Сыромятническая, дом 10 Метро: "Курская", "Чкаловская"



Фото: m24.ru

Выставка "Айвазовский и маринисты – Живые полотна"

Величественные пейзажи, морские сражения и буйство стихии: гигантские проекции произведений Ивана Айвазовского и других художников, посвятивших свое творчество водной стихии, будут сопровождаться звуковым оформлением и заставят зрителей погрузиться в живопись, прочувствовать и "услышать" ее.

"Радуга", "Черное море", "Лунная ночь на Босфоре", "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями" и, конечно, "Девятый вал" – картины самого известного русского мариниста Ивана Константиновича Айвазовского предстанут перед зрителями в необычной форме.

В рамках выставки посетители смогут также принять участие в мастер-классах, послушать лекции и даже создать свой собственный морской пейзаж. Для маленьких посетителей выставки подготовлена детская зона.

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Дата/время начала: 24 января, 11.00 24 января, 11.00 Дата/время окончания: 4 мая Место: Арт-пространство Lumiere Hall Адрес: Берсеневский переулок, дом 2, строение 1 Метро: "Кропоткинская", "Полянка", "Третьяковская" Стоимость: 550 взрослый, 350 студенческий, 1200 семейный билет



Фото: kudago.com

Выставочный проект "Корабль. Путешествие сквозь время и образ"

Для человека корабли имели огромное значение во все времена, ведь благодаря им осуществлялось большинство операций, связанных с торговыми и военными действиями. С давних пор люди стремились возводить города близ крупных водных ресурсов.

В искусстве образ корабля впервые возникает при описании Всемирного потопа. Именно тогда зарождается священный смысл, который несет в себе это понятие – стремление вперед, спасение, жажда жизни.

Выставка "Корабль. Путешествие сквозь время и образ" организована Академией художеств, которая, как и Российский флот, возникла в петровскую эпоху. В рамках экспозиции будут представлены картины художников XVIII-XXI веков, в которых тем или иным образом отражена "корабельная" тема.

Так, посетители смогут увидеть произведения Ивана Айвазовского, Олега Вуколова, Зураба Церетели, Константина Худякова, Светланы Конеген.

Дата/время начала: 30 января, 12.00 30 января, 12.00 Дата/время окончания: 29 марта, 20.00 Место: Галерея искусств Зураба Церетели Адрес: Пречистенка, дом 19 Метро: "Кропоткинская" Стоимость: от 100 до 300 рублей



Фото: kudago.com

Выставка "Сюрреалистический иллюзионизм. Фотографические фантазии начала XX века"

Удивительные фотоколлажи, созданные художниками за столетие до изобретения Photoshop.

Развитие фотографии в мире было неотделимо от стремления к эксперименту. В конце XIX века стали возникать специализированные предприятия, занимавшиеся изготовлением открыток на основе фотоснимков. Отличие таких открыток от современных – отсутствие технологии полиграфии и кропотливая немеханизированная работа мастеров. Пленки проявлялись вручную, фотографии складывались в сложные комбинации, дополнялись графикой, раскрашивались.

Технический прогресс, развитие кинематографа, авангардистские обращения к теме сновидений – все эти актуальные для того времени явления нашли свое отражение в открытках начала прошлого века, которые выглядели фантастичными и даже сюрреалистичными.

На выставке можно будет увидеть яркие образцы этих уникальных изделий, которые сильно опередили свое время.

Дата/время начала: 26 февраля, 12.00 26 февраля, 12.00 Дата/время окончания: 19 апреля, 21.00 Место: Мультимедиа Арт Музей Адрес: улица Остоженка, 16 Метро: "Кропоткинская", "Парк Культуры" Стоимость: до 400 рублей



Фото: сайт МАММ

Выставка "Павел Федотов. Театр жизни. К 200-летию со дня рождения"

Кисти известного русского художника Павла Федотова принадлежат такие произведения, как "Передняя частного пристава", "Свежий кавалер", "Вдовушка", "Завтрак аристократа", "Разборчивая невеста", "Игроки" и, конечно, "Сватовство майора". Он является основоположником критического реализма в русской живописи – направления, в рамках которого злободневные сюжеты из жизни простых людей демонстрировались реалистично и с долей иронии. Иными словами, благодаря ему в живописи появилась сатира.

У Федотова была непростая жизнь, а его произведения так и не смогли понять и принять современники. Выставка познакомит зрителей с картинами этого известного живописца, которые относятся к разным периодам его творчества.

Дата/время начала: 25 февраля, 10.00 25 февраля, 10.00 Дата/время окончания: 12 июля, 18.00 Место: Третьяковская галерея Адрес: Лаврушинский переулок, 10 Метро: "Третьяковская" Стоимость: до 450 рублей

