В ТиНАО отреставрировали усадьбу под музей Китайской компартии

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

В Троицком округе завершилась реставрация главного дома усадьбы Старо-Никольское постройки XVIII–XIX веков, в котором на данный момент размещен музей Китайской коммунистической партии, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Необходимые работы на объекте культурного наследия федерального значения удалось выполнить в рекордные сроки – за один год. Отреставрированное здание усадьбы приспособили для современного использования.

Ансамбль усадьбы Старо-Никольское начал формироваться в XVIII веке, комплекс зданий состоял из главного дома, церкви, хозяйственных построек, пейзажного парка и сада. В разное время усадьбой владели представители известных дворянских родов, среди которых Мусины-Пушкины и Бибиковы.

После 1917 года в здании поочередно размещались школа, детский сад, пансионат, общежитие. Летом 1928 года главный дом усадьбы стал местом проведения VI съезда Коммунистической партии Китая, который стал значимым событием в истории коммунистического и революционного движения в КНР.

В послевоенное время здание было приспособлено под жилье, а в одноэтажной пристройке расположился магазин, в результате чего были практически полностью утрачены исторические интерьеры.

В сентябре 2013 года главный дом усадьбы был передан в аренду на 49 лет Китайскому культурному центру в Москве.