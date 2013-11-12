Эрмитаж откроет филиалы в Москве и еще в 5 городах России

Фото: ИТАР-ТАСС

Петербургский Государственный музей Эрмитаж планирует открыть филиалы в Москве и еще в 5 городах.

"В первую очередь, мы (собираемся) открыть филиалы во Владивостоке и Омске, далее – в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, возможно, в Калининграде и, вы сейчас очень удивитесь, в Москве", - рассказал замгендиректора музея по выставкам и развитию Владимир Матвеев.

Филиалы одного из известнейших музеев России будут работать в режиме выставочных залов со сменными экспозициями, сообщает РИА Новости.

По словам Владимира Матвеева, первые филиалы планируют открыть в 2015 году, однако это неокончательные сроки. Последний филиал будет открыт в столице.