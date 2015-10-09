В 2016 году для туристов выпустят пилотную "карту двух столиц"

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Пилотный проект по выпуску "карты двух столиц" для туристов может стартовать уже в 2016 году. Об этом m24.ru рассказал глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников. Карта станет своеобразным "пропуском" в музеи и другие туристические объекты Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас собираются предложения от представителей туриндустрии двух городов, ведутся переговоры с властями "северной столицы". Пилотный проект предполагает выпуск карты ограниченным тиражом.

"Нужно определить платформу и функционал карты, чтобы она была действенной, полезной и понятной людям. В программу нужно включить как можно больше туристических объектов, которые готовы принимать гостей по этой карте", - рассказал Черников.

Предполагается, что на "карту двух столиц" можно будет положить деньги и расплачиваться ей на входе в музеи. Это избавит посетителей от необходимости стоять в очереди в кассу. Чиновник подчеркнул, что сейчас идут переговоры с властями Санкт-Петербурга. Кроме того, авторы проекта собирают предложения от представителей туристического бизнеса двух городов. "Думаю, что в будущем году мы будем готовы реализовать эту карту в пилотном варианте", - заключил Черников.

Первый опыт создания туристических карт в Москве появился в 2012 году. Туристам была предложена карта Moscow Pass, которая представляет собой пакетный тур, рассчитанный на 1, 3 или 5 дней. Владельцу такой карты в течение указанного срока доступны экскурсии в ряд музеев и галерей, а также обзорная автобусный тур и круиз на яхте флотилии "Рэдиссон". С помощью Moscow Pass можно сэкономить до 80% на посещениях музеев и экскурсиях. В других городах, в том числе Санкт-Петербурге, действуют аналогичные предложения. Однако общей "туристической карты" у Москвы и Питера нет. Туристическая инфраструктура Москвы продолжает развиваться. Планируется создание новых смотровых площадок, откуда гости смогут любоваться видами столицы. Одной из таких площадок станет Боровицкая площадь. На 10 мостах планируют разместить стационарные бинокли для лучшего обзора достопримечательностей. Кроме того, на московских улицах может появиться специальная красная линия для туристов. Она соединит основные достопримечательности города и поможет гостям столицы не сбиться с выбранного маршрута даже в плотном потоке пешеходов.



Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский отмечает, что при создании универсальной туристической карты двух столиц нужно учитывать интересы разных групп туристов.

"Можно обозначить три основные целевые группы: иностранные туристы, взрослые россияне и дети. Иностранцы, как правило, стремятся посетить знаковые места: Петергоф, Эрмитаж, Московский Кремль, собор Василия Блаженного. Внутренним туристам могут быть интересны какие-то исторические объекты, музеи-квартиры знаменитых писателей. Школьники же тяготеют к более легкой, развлекательной программе", - пояснил эксперт.

"Карту двух столиц" логично будет сделать не своеобразным электронным кошельком, а программой лояльности, считает член правления Российского союза туриндустрии и замминистра культуры Московской области Георгий Мохов. Иными словами, она должна давать определенные скидки на посещение различных туристических объектов.

"При этом не стоит ограничиваться только музеями. Нужно по возможности, включать весь набор объектов, которые представляют интерес для туристов. Рестораны, концертные залы, парки аттракционов, театры, развлекательные центры. Все хотят посетить Мариинский и Большой театр, отдельным категориям туристов интересны аттракционы. А есть еще туристы из российских регионов, которые предпочитают походы по торговым центрам", - рассказал Мохов.

При этом скидки по карте должны варьироваться в разных заведениях, а процент определять администрация туристического объекта. "Скидки не могут быть равными в объектах разной рентабельности. Государственные учреждения (музеи и театры) не могут предоставлять больших скидок. А коммерческие организаторы могут. Для одних заведений 5% - большая сумма, для других 15% - вполне безболезненная скидка", - подчеркнул эксперт.

Мохов отметил, что для большего удобства туристов нужно интегрировать в "карту двух столиц" транспортную составляющую, чтобы ей можно было расплачиваться в общественном транспорте. Кроме того, срок действия такой карты можно продлить с 3-5 дней до полугода, так как некоторые туристы могут посетить столицу или Санкт-Петербург два-три раза за сезон, заключил собеседник m24.ru.

Отметим, что, несмотря на кризис, в туристической отрасли наметился некоторый рост. Так, только в первом полугодии столичные гостиницы приняли 2,5 миллиона туристов. По данным департамента нацполитики и туризма, это на 200 тысяч больше прошлогоднего показателя. Опрос, проведенный ВЦИОМ показал, что этим летом россияне потратили на отдых на 30% больше, чем год назад. В сентябре Федеральное агентство по туризму опубликовало бренды России, которые должны будут привлечь в страну путешественников из-за рубежа.