Третьяковку на Крымском Валу реконструируют к 2025 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Реконструкцию Третьяковской галереи на Крымском Валу закончат к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба стройкомплекса со ссылкой на РИА Недвижимость.
Планируется объединить здания в Лаврушинском переулке, на Крымском Валу, а также дома-музеи художников. Все элементы уникальной архитектуры будут сохранены.
В новом музейном комплексе разместятся выставки, хранилища архивных документов, мастерские для реставрации масляной живописи, скульптуры и графики, а также конференц-зал и служебные помещения.
Это будет разноуровневое 4–5-этажное здание с подземным этажом. Посетители смогут попадать из нового в существующее здание Третьяковки по пешеходной галерее.
Объект возводится за счет федерального бюджета.
В сентябре 2016 года Третьяковка представила свой обновленный внутренний двор. С весны здесь будут проходить музыкальные и образовательные программы, дискуссии, выставки, а также мероприятия Центрального дома художников.