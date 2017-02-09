Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 13:46

Культура

Третьяковку на Крымском Валу реконструируют к 2025 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Реконструкцию Третьяковской галереи на Крымском Валу закончат к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба стройкомплекса со ссылкой на РИА Недвижимость.

Планируется объединить здания в Лаврушинском переулке, на Крымском Валу, а также дома-музеи художников. Все элементы уникальной архитектуры будут сохранены.

Строительство нового корпуса Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной завершится до конца 2018 года.

В новом музейном комплексе разместятся выставки, хранилища архивных документов, мастерские для реставрации масляной живописи, скульптуры и графики, а также конференц-зал и служебные помещения.

Это будет разноуровневое 4–5-этажное здание с подземным этажом. Посетители смогут попадать из нового в существующее здание Третьяковки по пешеходной галерее.

Объект возводится за счет федерального бюджета.

В сентябре 2016 года Третьяковка представила свой обновленный внутренний двор. С весны здесь будут проходить музыкальные и образовательные программы, дискуссии, выставки, а также мероприятия Центрального дома художников.

музеи Третьяковская галерея реконструкция строительство и реконструкция

