Третьяковку на Крымском Валу реконструируют к 2025 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Реконструкцию Третьяковской галереи на Крымском Валу закончат к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба стройкомплекса со ссылкой на РИА Недвижимость.

Планируется объединить здания в Лаврушинском переулке, на Крымском Валу, а также дома-музеи художников. Все элементы уникальной архитектуры будут сохранены.