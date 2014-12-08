В зимние каникулы 80 музеев и выставочных залов будут работать бесплатно

Фото: M24.ru
В дни новогодних каникул со 2 по 11 января в Москве будут бесплатно работать 58 музеев и 23 выставочных зала, подведомственных столичному департаменту культуры.
Посетителей ждут экскурсии, выставки, инсталляции и мастер-классы.
Куда пойти бесплатно
Фото: M24.ru
|Название
|Адрес
|Музей археологии Москвы
|Зубовский бульвар, дом 2
|Краеведческий музей "Дом на набережной"
|Улица Серафимовича, дом 2
|Музей-панорама "Бородинская битва"
|Кутузовский проспект, дом 38
|Музей истории ГУЛАГа
|Улица Петровка, дом 16
|Мемориальный музей космонавтики
|Проспект Мира, дом 111
|Государственный Дарвиновский музей
|Улица Вавилова, дом 57
|Музей-заповедник "Царицыно"
|Улица Дольская, дом 1
|Усадьба "Коломенское"
|Проспект Андропова, дом 39
|Выставочные залы государственного музея Пушкина
|Улица Арбат, дом 55
|Дом-музей Марины Цветаевой
|Борисоглебовский переулок, дом 6
|Музей Булгакова
|Улица Садовая, дом 10
|Государственный музей Маяковского
|Улица Малая Дмитровка, дом 29, строение 4
|ЦВЦ "Манеж"
|Манежная площадь, дом 1
|Мультимедиа Арт Музей
|Улица Остоженка, дом 16
|МУЗЕОН
|Крымский вал, дом 10
|Выставочный зал "Пересветов переулок"
|Улица Пересветов переулок, дом 4, корпус 1
|Выставочный зал "Галерея "Измайлово"
|Измайловский проезд, дом 4
|Выставочный зал "Ходынка"
|Улица Ирины Левченко, дом 2
Полный список музеев, которые будут работать бесплатно, можно найти здесь.
В прошлом году в дни новогодних каникул музеи и выставочные центры бесплатно посетили 633 тысячи человек. Самым популярным музеем стал Дарвиновский: его посетили 103 тысячи человек. 96 тысяч человек пришли в музей-заповедник "Коломенское", 62 тысячи – в Мультимедиа арт музей, 58 тысяч – в центральный выставочный зал "Манеж".
Однако атмосферу праздника можно почувствовать не только в музеях, но и на улицах столицы. В этом году для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели, световые инсталляции и заработают рождественские ярмарки.
Кстати, празднование Нового года на Тверской оценили в 10 миллионов рублей.
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