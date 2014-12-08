В зимние каникулы 80 музеев и выставочных залов будут работать бесплатно

Фото: M24.ru

В дни новогодних каникул со 2 по 11 января в Москве будут бесплатно работать 58 музеев и 23 выставочных зала, подведомственных столичному департаменту культуры.

Посетителей ждут экскурсии, выставки, инсталляции и мастер-классы.

Куда пойти бесплатно

Фото: M24.ru

Название Адрес Музей археологии Москвы Зубовский бульвар, дом 2 Краеведческий музей "Дом на набережной" Улица Серафимовича, дом 2 Музей-панорама "Бородинская битва" Кутузовский проспект, дом 38 Музей истории ГУЛАГа Улица Петровка, дом 16 Мемориальный музей космонавтики Проспект Мира, дом 111 Государственный Дарвиновский музей Улица Вавилова, дом 57 Музей-заповедник "Царицыно" Улица Дольская, дом 1 Усадьба "Коломенское" Проспект Андропова, дом 39 Выставочные залы государственного музея Пушкина Улица Арбат, дом 55 Дом-музей Марины Цветаевой Борисоглебовский переулок, дом 6 Музей Булгакова Улица Садовая, дом 10 Государственный музей Маяковского Улица Малая Дмитровка, дом 29, строение 4 ЦВЦ "Манеж" Манежная площадь, дом 1 Мультимедиа Арт Музей Улица Остоженка, дом 16 МУЗЕОН Крымский вал, дом 10 Выставочный зал "Пересветов переулок" Улица Пересветов переулок, дом 4, корпус 1 Выставочный зал "Галерея "Измайлово" Измайловский проезд, дом 4 Выставочный зал "Ходынка" Улица Ирины Левченко, дом 2



Полный список музеев, которые будут работать бесплатно, можно найти здесь.

В прошлом году в дни новогодних каникул музеи и выставочные центры бесплатно посетили 633 тысячи человек. Самым популярным музеем стал Дарвиновский: его посетили 103 тысячи человек. 96 тысяч человек пришли в музей-заповедник "Коломенское", 62 тысячи – в Мультимедиа арт музей, 58 тысяч – в центральный выставочный зал "Манеж".

Однако атмосферу праздника можно почувствовать не только в музеях, но и на улицах столицы. В этом году для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели, световые инсталляции и заработают рождественские ярмарки.

Кстати, празднование Нового года на Тверской оценили в 10 миллионов рублей.