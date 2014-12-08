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Культура

08 декабря 2014, 15:02

В зимние каникулы 80 музеев и выставочных залов будут работать бесплатно

музеи выставки манеж культура Мультимедиа Арт Музей музей-заповедник Царицыно музей-заповедник Коломенское новогодние каникулы свежий воздух

Фото: M24.ru

В дни новогодних каникул со 2 по 11 января в Москве будут бесплатно работать 58 музеев и 23 выставочных зала, подведомственных столичному департаменту культуры.

Посетителей ждут экскурсии, выставки, инсталляции и мастер-классы.

Куда пойти бесплатно

Фото: M24.ru

НазваниеАдрес
Музей археологии МосквыЗубовский бульвар, дом 2
Краеведческий музей "Дом на набережной"Улица Серафимовича, дом 2
Музей-панорама "Бородинская битва"Кутузовский проспект, дом 38
Музей истории ГУЛАГаУлица Петровка, дом 16
Мемориальный музей космонавтикиПроспект Мира, дом 111
Государственный Дарвиновский музейУлица Вавилова, дом 57
Музей-заповедник "Царицыно"Улица Дольская, дом 1
Усадьба "Коломенское"Проспект Андропова, дом 39
Выставочные залы государственного музея ПушкинаУлица Арбат, дом 55
Дом-музей Марины ЦветаевойБорисоглебовский переулок, дом 6
Музей БулгаковаУлица Садовая, дом 10
Государственный музей МаяковскогоУлица Малая Дмитровка, дом 29, строение 4
ЦВЦ "Манеж"Манежная площадь, дом 1
Мультимедиа Арт МузейУлица Остоженка, дом 16
МУЗЕОНКрымский вал, дом 10
Выставочный зал "Пересветов переулок" Улица Пересветов переулок, дом 4, корпус 1
Выставочный зал "Галерея "Измайлово"Измайловский проезд, дом 4
Выставочный зал "Ходынка"Улица Ирины Левченко, дом 2


Полный список музеев, которые будут работать бесплатно, можно найти здесь.

В прошлом году в дни новогодних каникул музеи и выставочные центры бесплатно посетили 633 тысячи человек. Самым популярным музеем стал Дарвиновский: его посетили 103 тысячи человек. 96 тысяч человек пришли в музей-заповедник "Коломенское", 62 тысячи – в Мультимедиа арт музей, 58 тысяч – в центральный выставочный зал "Манеж".

Однако атмосферу праздника можно почувствовать не только в музеях, но и на улицах столицы. В этом году для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели, световые инсталляции и заработают рождественские ярмарки.

Кстати, празднование Нового года на Тверской оценили в 10 миллионов рублей.

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