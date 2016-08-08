Подготовлен участок под строительство нового здания ГЦСИ

Фото: stroi.mos.ru

На Ходынском поле подготовлен участок под строительство Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам главы ведомства Марата Хуснуллина, сейчас площадку огородили, и после утверждения проекта подрядчик сможет начать работы.

Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, первоначально для строительства центра был выбран совсем другой участок. Но из-за тесного соседства с торговым комплексом было решено выбрать соседнюю площадку.

Также было скорректировано конструктивное решение фундаментной части здания ГЦСИ. У оснований выносных консолей предусмотрели дополнительные конструктивные элементы.

Новое 17-этажное здание ГЦСИ внешне будет напоминать настольную игру "Дженга". Неровные края 116-метрового дома будут выступать то вправо, то влево.

На первом этаже расположится многоуровневое фойе, выше – хранилища и административные помещения, а на верхних этажах – галереи с экспозициями. Также в здании появятся лекционный и театрально-концертный залы, мастерские художников, информационный центр и публичная медиатека, в коллекции которой будет более восьми тысяч изданий по современному искусству.

Планируется, что парк и станцию метро Третьего пересадочного контура откроют в будущем году, а здание ГЦСИ – в конце 2018 года. Существующее здание ГЦСИ на Зоологической улице преобразуют в научно-информационный и образовательный комплекс.