В центре Москвы шестеро неизвестных избили сотрудника музея эротики

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне шестеро неизвестных азиатской внешности избили сотрудника столичного музея эротики "Точка G" и двух его знакомых. Жертвы нападения стояли рядом с музеем, расположенном на Арбате, и мирно беседовали.

Неизвестные заявили, что деятельность музея оскорбляет мусульман и противоречит Корану, сообщает "Интерфакс".

Для оказания помощи потерпевшим вызвали "скорую". У подвергшихся нападению обнаружили легкое сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы.

Подробности инцидента выясняет полиция.

Напомним, что в конце августа здание музея эротики атаковали православные активисты, вооружившись кирпичом. Тогда спасаться бегством пришлось администратору учреждения.