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Культура

01 августа 2012, 16:51

Коломенское выставит экспонаты из музейной сокровищницы

музеи выставки культура Коломенское семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

В музее-заповеднике "Коломенское" 2 августа в 16.00 откроется выставка "Из музейной сокровищницы. Новые поступления". Как сообщает московский департамент культуры, впервые на одной площадке будут представлены редкие экспонаты, отражающие быт и художественное творчество нашей страны в течение нескольких веков. Многие из экспонатов связаны с историей всех четырех территорий московского музея-заповедника: Коломенское, Измайлово, Люблино и Лефортово.

В экспозиции - три основных раздела. В первой части выставки будут представлены старинные предметы, которые были недавно подарены музею и благодаря нему обрели новую жизнь.

Второй раздел посвящен селу Коломенское. На нем можно будет увидеть не только памятники археологии, но и фотографии начала XX века, на которых изображены жители этого села.

Завершающий раздел экспозиции займет весь второй этаж Сытного двора. Здесь будут представлены предметы мебели, фарфор, бронза, костюмы, живопись и графика XVIII – XX веков. Посетители смогут увидеть голландские эталонные весы XVII века, туалетный столик середины XVIII века, молоточковое фортепьяно первой половины XIX века, тарелки из сервиза ордена Св. Владимира и т. д.

Экспонаты, представленные на выставке "Из музейной сокровищницы. Новые поступления", затем пополнят действующие экспозиции музея-заповедника.

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