Зал со знаменитыми часами "Павлин" в Эрмитаже открылся после ремонта

Фото: hermitagemuseum.org

Павильонный зал Эрмитажа открылся сегодня после реставрации, сообщает пресс-служба музея. Один из самых популярных у посетителей залов был закрыт на полтора месяца.

Как сообщают в пресс-службе, главной целью модернизации было обновление главного экспоната – часов "Павлин". Теперь максимальная поверхность часов залита одинаковым уровнем света. Специалисты отремонтировали также стойки ограждения клетки с часами "Павлин" и заменили латунные поручни. Также за время ремонта в зале был отремонтирован паркет.

Специалисты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий подготовили для посетителей панорамное видео с обзором зала в 360 градусов. Новая технология позволяет увидеть Павильонный зал от пола до потолка из витрины часов "Павлин". Видео доступно на Youtube-канале музея.

Павильонный зал был оформлен в здании Малого Эрмитажа в 1858 году по проекту архитектора А.И. Штакеншнейдера. В нем соединились ренессансные, готические и восточные мотивы. Зал обращен окнами в Висячий сад и к Неве. Потолок и аркада, обрамляющая зал, насыщены позолоченным лепным орнаментом. Особую эффектность интерьеру придают сочетание светлого мрамора с позолотой лепного декора и блеск хрустальных люстр.

Часы "Павлин" были созданы британским мастером Джеймесом Коксом в 1770-х годах и приобретены Екатериной II. Это единственный в мире крупный автомат XVIII века, дошедший до нашего времени без изменений и в действующем состоянии.

Фигуры павлина, петуха и совы, входящие в композицию автомата с часами, снабжены механизмами, приводящими этих птиц в движение. Эрмитажные часовщики заводят "Павлина" по особым случаям, в остальное время увидеть часы в действии можно на видео, которое демонстрируется на экране рядом с экспонатом.