В районе Китай-города откроют Военно-исторический музей

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время в районе Китай-города появится первый в России Военно-исторический музей, сообщил на встрече с президентом в Ново-Огареве министр культуры Владимир Мединский.

По его словам, музей будет открыт при поддержке министерства обороны России. "Для музея уже найдено помещение, которое принадлежит минкультуры. Со своей стороны минобороны предлагает большую коллекцию русской военной одежды, которая хранилась на складах в Подмосковье - от стрельцов и дружинников по сегодняшний день. Эта коллеккция станет основой музея", - цитирует РИА Новости Мединского.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что подобный музей не первый в России, так как уже есть музей Суворова, Артиллерийский музей, а также Военно-морской музей.

Глава Минкульта добавил, что это будет первый негосударственный общественный музей, который планируется восстановить за счет внебюджетных средств. Кроме того, все монументальные проекты Военно-исторического общества будут также финансироваться за счет инвесторов.

Новый Военно-исторический музей будет располагаться в здании на Петроверигском переулке в районе Китай-города, уточнил Владимир Мединский.