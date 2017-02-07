Собянин поручил муниципальным депутатам контроль над управляющими организациями

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сергей Собянин поручил муниципальным депутатам взять городские управляющие организации под свой контроль, сообщает корреспондент m24.ru со съезда Совета муниципальных образований Москвы.

По словам мэра, в этих учреждениях наблюдается множество проблем из-за мелких хищений, плохой организации работы и слабого кадрового подбора.

Тем не менее, Собянин отметил серьезный потенциал этих организаций и отметил, что их хорошо финансируют. Поэтому, для того, чтобы городские управляющие организации работали добросовестно и качественно, впредь они будут отчитываться перед муниципальными депутатами.