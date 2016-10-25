Подмосковным муниципалитетам вернут право обращаться в реестр недвижимости

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Подмосковным муниципалитетам вернут право готовить и вносить документы для изменений в Единый государственный реестр недвижимости. Это позволит более быстро и четко определять границы объектов для застройки или благоустройства, поскольку в муниципалитетах лучше знают ситуацию на местах. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Главного управления архитектуры и градостроительства региона.

Согласно запланированным поправкам в региональное законодательство, органы местного самоуправления получат такие полномочия сроком на 5 лет, начиная с 1 января 2017 года.

Теперь чиновники на местах смогут подготавливать материалы об изменении градостроительных регламентов, проведении границ между населенными пунктами, а также различными территориальными зонами: лесами, парками и так далее. Муниципалитеты вновь будут сами направлять документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

"Принятие указанных изменений в совокупности с действующими нормами права без дополнительных финансовых затрат позволят перераспределить нагрузку, связанную с оформлением документов", – пояснили в пресс-службе ГУАГ.

Предполагается, что муниципальные чиновники лучше знают ситуацию на местах и могут с большой точностью установить местоположение и границы каждого конкретного объекта. Поправки в законодательство Московской области вступят в силу 1 января 2017 года.

В 2014 году Московская область выступала с просьбой об отсрочке в разработке Генерального плана развития. Власти субъекта сами разрабатывали документы для территориального планирования. Подмосковью нужно было подготовить генеральные планы порядка 300 поселений. В настоящее время в регионе уже утвердили более 25% генпланов городов, полностью завершить работу планируется до июля 2017 года.



Экс-глава НИиПИ Генплана Москвы, главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко считает новое перераспределение полномочий демократичным решением. "Несколько лет назад ситуация именно так и обстояла, потом эти полномочия перешли на региональный уровень. Теперь их возвращают муниципалитетам – такой подход является более демократичным. Люди на местах смогут без каких-либо нарушений делать эту работу быстрее, потому что они лучше знают местоположение и границы объектов в своих районах", – подчеркнул эксперт.

Член Общественной палаты РФ Михаил Лермонтов отметил, что такие полномочия нужно передавать поэтапно, а не всем муниципалитетам сразу. "К сожалению, власти органов местного самоуправления часто склонны принимать решения на основании исключительно общественных слушаний, не сверяясь с чем-то еще. Были случаи, когда таким образом, например, нарушались границы памятников или выделялась неподходящая для застройки земля. Муниципалитетам нужен ориентир в виде генплана, поэтому стоит передавать такие полномочия лишь в те поселения, где уже он принят", – пояснил собеседник m24.ru.

Согласно действующему законодательству, города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург – должны разрабатывать совместные документы территориального планирования с прилегающими к ним областями. Генплан ТиНАО, который, к тому же, согласуют с властями Калужской области. Московская область также создает карту подземных сооружений и коммуникаций, а также электронную картографическую основу региона. Для каждого города Подмосковья разработают световую карту и концепцию архитектурно-художественного освещения.