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Культура

27 января, 14:15

Эмма Уотсон сыграет Белль в "Красавице и Чудовище"

мультфильмы Красавица и Чудовище кино Эмма Уотсон

Эмма Уотсон. Фото: facebook.com/emmawatson

Эмма Уотсон станет диснеевской принцессой – она сыграет Белль в киноверсии "Красавицы и Чудовища". Об этом британская актриса написала у себя на Facebook.

"Наконец-то я могу вам сказать: я буду играть Белль в новом фильме Disney про Красавицу и Чудовище! Я выросла с этой сказкой, так что теперь мне кажется просто невероятным, что я буду танцевать под Be Our Guest и петь Something There", - отметила Уотсон.

Актриса, сыгравшая Гермиону в "Гарри Поттере", добавила, что в ближайшее время начнет посещать уроки вокала.

Снимать картину будет Билл Кондон ("Сумерки. Сага. Рассвет", "Пятая власть", "Боги и монстры"). Сценарий напишет Стивен Чбоски – он работал над фильмом "Хорошо быть тихоней", в котором также играла Эмма Уотсон, сообщает The Wrap.

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Отметим, что Уотсон ранее была привязана к киноверсии "Красавицы и Чудовища", которую планировала выпустить студия Warner Bros. Однако тот проект так и не реализовали, потому что назначенный на кресло режиссера Гильермо дель Торо отказался снимать картину.

Диснеевский мультик "Красавица и Чудовище" вышел в 1991 году, он собрал в мировом прокате 375 миллионов долларов и заработал "Оскары" в номинациях "Лучший фильм (комедия или мюзикл)" и "Лучший оригинальный саундтрек".

"Красавица и Чудовище" - уже не первая анимационная лента, которую Disney собирается превратить в фильм. Так, недавно на экраны вышла "Малефисента", рассказавшая о колдунье из "Спящей красавицы".

В ближайшее время выйдут фильм о Золушке и картина "Книга джунглей". Кроме того, в разработке у Disney - фильм о слонике Дамбо.

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