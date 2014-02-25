В столичном старинном доме XIX века открыли детскую студию

В старинном доме начала XIX века открылась детская студия "Живой дом". Там ребят научат шить, снимать мультфильмы, проводить опыты по физике и химии или выучить историю, не открывая учебника. Изначально "Живой дом" сделала для себя семья Степановых. Она сняла особняк в ЦАО, поселилась там и начала устраивать занятия для детей самого разного возраста.

"Афиша": Старинный дом в ЦАО превратили в детскую студию

"Москве не хватает мелкобуржуазных историй, которыми наводнены первые этажи всех домов старых городов мира. Это маленькие магазинчики, кафе, мастерские", - сообщил автор проекта Олег Степанов.

На ежедневных занятиях в творческих студиях можно научиться всему – от моделирования одежды до съемок мультфильмов. В одной из комнат дети могут создать кукольный цирк: придумать артистов, оформить декорации и разыграть представления.

Есть здесь и занятия по школьной программе, правда преподают здесь даже для шестилетних ребят. Там не заучивают формулы, а проводят опыты, похожие на фокусы.

Занятия проходят ежедневно, кроме воскресенья. Подробности можно узнать на странице дома в Facebook.