Создавать мультфильмы научат в "Летней школе анимации"

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В августе в культурном центре ЗИЛ откроется "Летняя школа анимации". Студентов научат различным мультипликационным техникам, расскажут об истории отечественного и мирового кинематографа, а также познакомят с различными монтажными программами и новыми технологиями.

Поклонников анимации ждут в стенах ЗИЛа с 18 по 29 августа. Принять участие в занятиях смогут как дети, так и взрослые. Каждый день в школе будет посвящен одному из направлений: история анимации и кинематографа, звук в анимации, компьютерные технологии, монтажные программы, stop-motion анимация, техника перекладки, сыпучая анимация, разработка сценария, создание персонажа.

Преподавать мультипликационное мастерство будут молодые режиссеры-аниматоры. Кураторами курсов станут режиссер Василий Чирков и медиа-археолог Федор Михайлов.

В творческой лаборатории Чиркова предложат детально изучить взаимодействие персонажей в пространственной среде. Анимация будет создаваться методом покадровой съемки на ярусных станках с использованием различных материалов (апликация, живопись по стеклу, пластилин).

В мастерской Михайлова прочтут историю возникновения кино и анимации. Основные принципы мультипликационного искусства можно будет изучить на примере оптических приборов XIX века. В теории и на практике ученики рассмотрят механизм создания иллюзии движения с помощью стробоскопа и флипбука, получения изображения с помощью камеры-обскуры, записи звука для музыкальной шкатулки.

Мультфильмы, вручную сделанные участниками курсов, покажут на закрытии Школы.

В рамках программы "Летней школы анимации" в ЗИЛе также продут мульт-показы, встречи с режиссерами и художниками, лекции по истории мультипликации. Зрители смогут узнать, как создаются знаменитые российские проекты – "Маша и Медведь", например.

Чтобы стать студентом Школе, необходимо оставить заявку или отправьте свои контакты на schoolbfm@gmail.com. Стоимость курса - 9000 рублей (в сумму входит обеды).

Открытые мероприятия в рамках Школы Встреча с режиссером Иваном Максимовым - 30 августа Встреча с режиссером Иваном Максимовым - 30 августа Михаил Алдашин представляет новые проекты студии "Союзмультфильма" - 29 августа Встреча с режиссером Натальей Березовой и показ программы "Хулиганские мультфильмы" - 18/19 августа (дату необходимо уточнять у организаторов) Встреча с режиссером Елизаветой Скворцовой и представление проекта "Буквальные истории" - 23/24 августа (дату необходимо уточнять у организаторов) Сериал "Маша и Медведь". Секреты создания - 23 или 24 августа (дату необходимо уточнять у организаторов) Лекция режиссера Василия Чиркова (дату необходимо уточнять у организаторов) Лекция медиа-археолога Федора Михайлова (дату необходимо уточнять у организаторов)





Школа анимации будет работать с 18 по 29 августа каждый день, кроме выходных. Занятия пройдут с 11.00 до 17.00 Обед - с 14.00 до 15.00.