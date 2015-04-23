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Культура

23 апреля 2015, 12:24

Анонсирована дата выхода полнометражного мультфильма "Человек-паук"

мультфильмы кино Человек-паук

Фото: marvel.wikia.com

Стала известная дата выхода полнометражного мультфильма про "Спайдермена". Глава Sony Pictures Том Ротман заявил на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе, что анимационная картина выйдет 20 июня 2018 года. Об этом сообщает The Verge.

Руководить проектом будут Фил Лорд и Кристофер Миллер ("Мачо и Ботан", "Лего. Фильм"). Мультфильм никак не будет связан с киносагой о Спайдермене – у нее будет своя сюжетная линия. Как и кино, мультфильм получит продолжение. Других подробностей Том Ротман не сообщил.

Напомним, Человек-паук стал частью киновселенной Marvel и появится в картине "Первый мститель: Гражданская война". Российская премьера фильма состоится 6 мая 2016 года.

Заставка к мультсериалу "Человек-паук"
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