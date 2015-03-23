Лучшим мультиком фестиваля анимации в Суздале стал "Почему банан огрызается"

Кадр из "Почему банан огрызается"

Гран-при 20-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале получил мультфильм Светланы Разгуляевой "Почему банан огрызается", сообщается на официальном сайте киносмотра.

10-минутная рисованная картина рассказывает о мужчине-неудачнике, который мечтает о морях, но вынужден работать рекламным бананом. Внезапно герой обнаруживает, что у него появился хвост.

Трогательную историю наградили, как сообщается на портале фестиваля, "за одинокий голос человека".

Спецпризы жюри вручило Константину Бронзиту, режиссеру мультика о космосе и дружбе "Мы не можем жить без космоса", и Дмитрию Высоцкому, снявшему "Пык-пык-пык" - ленту о том, как обитатели леса боролись против общего врага.

Лучшим мультфильмом для детей стала "Коровка" Марины Карповой про божью коровку, заточенную в спичечном коробке. Среди сериалов жюри выделило "Запретную еду" Олега Ужинова. Серия рассказала о том, что может произойти, если поменяешься едой с другом.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 1996 года. Это смотр различных видов анимации, созданной отечественными аниматорами в России или за рубежом.