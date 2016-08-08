Чебурашка, Винни Пух и Маугли: в Москве пройдет 6-часовой мультпарад

Кадр из мультфильма "Винни Пух и все, все, все"

8 августа в столице состоится настоящий праздник детства: в течение шести часов в культурном центре "Дружба" на Медынской улице будут показывать самые любимые мультфильмы.

С 12:00 дети и взрослые увидят все жемчужины отечественной анимации. В гости к зрителям придут "Бременские музыканты", "Винни Пух", "Снежная королева", герои из деревни Простоквашино, "Паровозик из Ромашкино", "Чебурашка и Крокодил Гена", "Маугли", кот Леопольд и другие мультипликационные звезды.

Мультпарад завершится в 18:00. На показ можно приходить в любой промежуток времени. Вход на мероприятие свободный.