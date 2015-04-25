В столице открывается мотосезон

25 апреля в Москве официально открывается мотосезон. Начнется праздник с большого парада байкеров, сообщает телеканал "Москва 24".

Мотоциклисты проедут от Мневников до 66-ого километра МКАД, а оттуда направятся на Воробьевы горы по центральным улицам. Ожидается, что в пробеге примут участие около тысячи мотоциклистов. Сопровождать их будут сотрудники московской Госавтоинспекции.

На время праздника на Воробьевых горах ограничат движение общественного транспорта. С 14.00 троллейбусы седьмого маршрута будут следовать от станции метро "Парк Победы" до Озерной улицы.

Ранее M24.ru сообщало, что владельцам слишком шумных мотоциклов и автомобилей могут запретить кататься по Москве ночью. Комиссия по экологической политике Мосгордумы рассмотрит предложение общественной организации "Зеленый патруль" о том, чтобы ограничить передвижение по ночам транспортных средств, издающих шум свыше 100 децибел.

Об этом M24.ru сообщила член комиссии Ирина Ильичева. По ее словам, депутаты обсудят эту идею на следующем заседании комиссии и, возможно, внесут поправки в городской закон "О тишине".

Председатель думской комиссии по экополитике Зоя Зотова добавила, что на рассмотрение инициативы внутри комиссии может уйти около месяца. Как пояснила Ильичева, если эксперты и профильные депутаты признают предложение полезным, оно будет вынесено на рассмотрение Мосгордумы. Для этого нужно будет разработать проект поправок в закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве", отметила депутат.

Если законопроект будет принят, по ночам не смогут разъезжать мотоциклы без глушителей, а также стритрейсеры. К слову, громкость мотоцикла с глушителем обычно составляет 85 децибел. Согласно техническому регламенту о безопасности ТС, допустимый уровень шума для легковых автомобилей составляет 77-79 децибел. При этом уровень шума в жилой зоне во время сна не должен превышать 30 децибел.

Напомним, что сегодня закон о тишине запрещает шуметь в жилой зоне с 23.00 до 7.00. За нарушение гражданам грозит штраф до 2 тысяч рублей, должностным лицам - до 5 тысяч, организациям - до 6 тысяч. Какие штрафы планируется ввести для слишком громких мотоциклистов и стритрейсеров, пока не ясно.