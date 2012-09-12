Московским байкерам разрешат ездить по "выделенке"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная Госавтоинспекция совместно с Мосгортрансом проведет эксперимент, чтобы проверить целесообразность разрешения проезда мотоциклистов по выделенным для общественного транспорта полосам, сообщил координатор мотосообщества Юрий Некрасов.

"Сегодня состоялась наша встреча с главой департамента развития транспорта Москвы, в ходе которой мы пришли к консенсусу по ряду беспокоящих нас вопросов", - сказал Некрасов "Интерфаксу" в среду.

В частности, по его словам, стороны договорились в ближайшее время провести совместно с ГИБДД эксперимент по возможности пользования байкерами полосами, выделенными для маршрутного транспорта.

"Если эксперимент покажет, что мотоциклисты не мешают общественному транспорту, и при этом обеспечивается безопасность дорожного движения, то мы достигнем положительного решения", - сказал Юрий Некрасов.

По его данным, в Москве ежедневно совершается порядка 20 миллиона поездок автомобилей и общественного транспорта, и только 300 тысяч из них составляют поездки мотоциклистов.

"Кроме этого, мы просили изменить качество наносимой на дороги разметки, поскольку она очень скользкая и способствует увеличению ДТП с участием мотоциклистов. Нам пообещали в ближайшие 2-3 года изменить качество разметки, а также конструкцию отбойников, которые сейчас попросту калечат мотоциклистов, попавших в ДТП", - сказал представитель столичных байкеров.

В середине июля в правительство Москвы было подано заявление с просьбой разрешить мотоциклистам проезд по выделенным для городского транспорта полосам. Мотоцикл из-за своих габаритов не является помехой для маршрутных транспортных средств, "тем более, что в Москве мотоциклисты присутствуют на дорогах лишь 6-7 месяцев в году",- отметил Некрасов. "Движение мотоциклистов в выделенных полосах позволяет избежать риска ДТП, который возникает из-за беспорядочного перестроения автомобилей, а также позволяет снизить движение мотоциклистов в "междурядье", что снижает количество аварий", - полагает представитель байкеров.

Напомним, на сегодня штраф за движение по выделенной полосе достигает 3 тысяч рублей.