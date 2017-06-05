Почти 400 мотоциклов Yamaha отзовут в России

Почти 400 мотоциклов Yamaha отзывают в России, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат мотоциклы, реализованные с 2014 по 2017 года, марки Yamaha: MT-09, MT-09A, MT-09TRA (Tracer), XSR900 (MTN850).

В этих транспортных средствах под действием нагрузок слой краски на нижней поверхности стойки крепления руля может стереться и вызвать ослабление затяжки соединения. Из-за этого шпилька стойки руля может раскрутиться, в результате чего произойдет потеря управления.

Владельцам мотоциклов, которые попадают под отзыв, сообщат о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр по телефону или письменно.

Также водители могут сами определить, попадает ли их мотоцикл под отзыв. Посмотреть список можно здесь.

На транспортных средствах Yamaha MT-09, MT-09A, MT-09TRA (Tracer), XSR900 (MTN850) заменят стойки крепления руля. Все ремонтные работы проведут бесплатно.