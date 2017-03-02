Мотошкола для любителей быстрой езды появится в столице

Мотошколу для любителей быстрой езды откроют в столице, передает телеканал "Москва 24".

Курсы будут работать на базе учебного центра Мосгортранса. Планируется, что первые группы начнут обучение в мае, сейчас обучение проходит в тестовом режиме.

Программа будет рассчитана как на начинающих, так и мотоциклистов со стажем. Для "продвинутых" будут доступны курсы по трековой и внедорожной езде.

По мнению экспертов, потребность в таком обучении давно назрела: в городе насчитывается более 90 тысяч любителей мототранспорта и это число продолжает расти, как и количество аварий. Многие мотоциклисты просто не умеют лавировать в потоке на низких скоростях, а при быстрой езде легко теряют управление.