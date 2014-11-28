В Павшинской пойме открыли мост до "Мякинино"

Фото: m24.ru

В микрорайоне Павшинская пойма открыли пешеходный мост к метро "Мякинино". Как сообщил М24.ru читатель, благодаря мосту жители области могут быстрее попасть в метро.

"Теперь до метро можно добраться за 15 минут, не толкаясь в переполненном автобусе и пробках", – пишет читатель.

Пешеходный мост был заложен в мае 2013 года. Он стал самым протяженный в Московской области. Его длина составляет 422 метра, а ширина – 5 метров. Ранее жители микрорайона могли добраться до "Мякинино" только на маршрутке.

Зимой многие ходили к метро через Москву-реку, рискуя жизнью. В январе 2012 году спасатели вытащили из воды мужчину, который провалился под лед в 200-х метрах от берега. В Павшинской пойме проживают более 45 тысяч человек. До появления моста из района можно было добраться на автобусах до метро "Тушинская" или "Волоколамская". Но из-за регулярных пробок на выезде из поймы и Волоколамском шоссе дорога занимала более 40 минут.

