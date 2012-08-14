Новый мост через Канал имени Москвы построят в 2014 году

ИТАР-ТАСС

Строительство автомобильного моста через Канал имени Москвы на новой платной трассе Москва - Санкт-Петербург планируется завершить в 2014 году, передает РИА Новости.

В настоящий момент компания, которая работает на данном участке трассы, уже приступила к основному этапу строительства моста - надвижки конструкций через канал.

Общая длина нового моста - 332,7 метра, габаритная ширина пролетных строений - 50,2 метра, общая масса пролетных строений - 8,13 тысячи тонн. Строительство стартовало в сентябре 2011 года.

Всего во время прокладки трассы Москва - Санкт-Петербург на участке с 15 по 58 километры будет построено 5 мостов – 1 через Канал имени Москвы, 4 через реку Клязьма и 34 путепровода.

Общая стоимость проекта строительства первого участка платной трассы - около 60 миллиардов рублей, из которых 23 миллиарда рублей выделяет правительство РФ.

На дороге будет установлена автоматизированная система управления дорожным движением. Трасса начнется от существующей Бусиновской развязки на МКАД, пройдет восточнее и северо-восточнее города Химки, обойдет с севера район "Молжаниново", пересечет Канал имени Москвы, международное шоссе (подъезд к аэропорту "Шереметьево-2") и Шереметьевское шоссе (подъезд к аэропорту "Шереметьево-1").