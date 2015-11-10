Звезды шоу-бизнеса протестируют новые сервисы столичного метро

Фото: ТАСС/ Михаил Джапаридзе

Новые сервисы столичного метро протестируют телеведущие, спортсмены и деятели шоу-бизнеса в специальном квесте, сообщает пресс-служба столичной подземки, которая является его организатором.

Мероприятие состоится 16 ноября в столичном клубе Lookin Rooms.

В квесте примут участие телеведущие Ирена Понарошку и Ляйсан Утяшева, певец Никита Пресняков, теннисистка Анастасия Мыскина, футболист Дмитрий Булыкин, фигуристка Анастасия Гребенкина и другие.

Участники спустятся в метро и должны будут выполнять задания, чтобы прийти к финальной точке маршрута. Игроки проверят насколько быстро в поездах работает интернет, испытают новую систему навигации на станциях метро, протестируют работу стоек "Живое общение" и Центр обеспечения мобильности пассажиров.

"Основная цель проведения квеста – познакомить пассажиров с новыми сервисами метро, которые призваны значительно повысить комфорт передвижения", – сказал начальник московского метро Дмитрий Пегов.

Отмечается, что маршруты и задания квеста максимально задействуют новые сервисы метро. Кроме того, участники должны будут разгадать загадки о московском метро и отыскать достопримечательности на станциях.

Чтобы пройти маршрут в одном из заданий игроки должны будут спеть, станцевать или выполнить трюк.

Поподробнее о новых сервисах московского метро читайте в материале m24.ru.