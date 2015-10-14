Москвичей предостерегли от лжегазовиков

Фото: ТАСС/Александр Романченко

Компания "Мосгаз" призвала москвичей быть бдительными и не открывать дверь мошенникам, которые прикидываются сотрудниками газовой службы.

"Сотрудники "Мосгаза" всегда заблаговременно предупреждают управляющие компании о времени проведения техобслуживания внутридомовых газопроводов по каждому жилому дому, – рассказали в пресс-службе "Мосгаза". – В свою очередь управляющие компании оповещают жильцов, вывешивая объявления на подъездах, иногда проводят поквартирный обзвон".

Представители компании всегда одеты в форму синего цвета со светоотражающими полосками на рукавах и штанинах, на спине – оранжевая кокетка с надписью "Мосгаза" и символикой предприятия.

"Мосгорсправка": Как уменьшить расходы на газ

Кроме того, сотрудники газовой службы обязаны предъявлять удостоверение с фотографией, голограммой, логотипом "Мосгаза" и гербом Москвы.

С графиком обслуживания и ремонта оборудования можно ознакомиться на сайте предприятия. Также любой москвич по телефону управляющей компании или "104" может проверить, пришел к нему газовик или мошенник под видом специалиста. "

При малейших сомнениях дверь лучше не открывать", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в Москве ежегодно реконструируются 100–120 километров газовых сетей. Такими темпами газовые сети реконструируются последние шесть лет.

За последние четыре года были реконструированы все московские станции, которые обеспечивают прием газа от сетей "Газпрома".