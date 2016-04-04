Сегодня в СМИ: карточные мошенники и взносы на капремонт

Фото: m24.ru

Граждане должны иметь право защищать себя сами, считает Элла Памфилова

Бывший уполномоченный по правам человека Элла Памфилова в последний день пребывания на этом посту обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Основному закону страны нормы Кодекса административного судопроизводства (КАС), не позволяющие гражданам самостоятельно судиться с властью, сообщают "Ведомости".

В электронной базе суда такое заявление пока не зарегистрировано. Согласно КАС, вступившему в силу осенью 2015 года, дела об обжаловании нормативно-правовых актов должны рассматриваться исключительно с участием квалифицированных юристов. Если у заявителя нет высшего юридического образования, он может действовать только через представителя, имеющего соответствующий диплом. Такие положения ограничивают конституционное право граждан на судебную защиту, говорится в жалобе омбудсмена.

Карточные мошенники активно переходят в интернет

В 2015 года с использованием платежных карт в России было совершено более 260 тысяч несанкционированных операций на сумму 1,14 млрд рублей. Это на 27 процентов ниже, чем годом ранее, подсчитал Центробанк. Половина этих операций совершалась через интернет и мобильные устройства из-за растущей популярности сервисов онлайн-оплаты товаров и услуг, передают "Ведомости". C июня 2015 года ЦБ запретил российским банкам выпускать карты без микропроцессора – чипа. Это вдвое снизило долю несанкционированных операций, совершаемых через банкоматы, – с 16 до 8 процентов, но ущерб от таких операций по-прежнему составляет 27 процентов всех операций – 311,4 млн рублей.

Роспотребнадзор штрафует компании за рекламные буклеты

Туристические компании обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой на Роспотребнадзор, пишет "Коммерсант". Участники рынка считают, что ведомство, контролирующее исполнение правительственного постановления о запрете продаж путевок в Турцию, подвергает их штрафам по надуманным причинам. Сами чиновники признают, что за время своих рейдов не выявили реальных фактов продажи туров на турецкие курорты.

Владимир Путин предложил журналистам раскрывать свои доходы

Профсоюзам журналистов и других людей, чья деятельность "привлекает общественное внимание", рекомендовано публиковать сведения о доходах. Это предложение содержится в утвержденном Путиным плане противодействия коррупции, передает РБК.

"Связной", "Евросеть" и другие снижают цены

Ретейлер "Связной" снизил цены на смартфоны и планшеты, скидка достигает 30 процентов. Ранее стоимость гаджетов снизила "Евросеть", готова вступить в борьбу и МТС. Снижение выручки компании надеются компенсировать ростом продаж, сообщает РБК.

Взносы жителей на капремонт хотят передать ТСЖ

Собственников жилья многоквартирных домах, входящих в одно ТСЖ, хотят наделить полномочиями принимать решения об аккумулировании их отчислений на капремонт на один спецсчет, пишет "Российская газета". Владеть им может ТСЖ. Такие изменения в Жилищный кодекс инициирует Законодательное Собрание Кировской области.

Центробанк опубликовал обновленный список системно значимых банков

Банк России опубликовал новый реестр системно значимых банков, сообщает "Российская газета". Всего документ включает в себя список из 51 финансовой организации. Список должен помочь россиянам не ошибиться при выборе банка-контрагента в случае открытия депозита для сохранения собственных сбережений, полагают эксперты.

Значимость кредитных организаций, вошедших в список, определяется по четырем показателям. К ним относятся объем безналичных операций, выпуск эмитированных карт, операции в банкоматной сети и платежных терминалах, а также объем переводов электронных денежных средств. Чтобы быть признанным системно значимым, необходимо соответствовать как минимум одному из четырех пунктов.