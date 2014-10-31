Управляющая магазина задержана за хищение 9 млн рублей

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Полицейские задержали на юго-западе Москвы управляющую магазина, которая подозревается в хищении 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В период с ноября 2013 по сентябрь 2014 года задержанная получила от кассиров магазина выручку. Женщина должна была передать их банк, но потратила деньги на личные нужды, а в бухгалтерию компании предоставила подложные платежные документы.

В итоге полицейские задержали подозреваемую, 44-летнюю женщину, возле одного из домов по улице Ремизова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь управляющей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении финансового директора крупной рыбной компании. Женщина обвиняется в хищении 58 миллионов рублей.