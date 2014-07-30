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Происшествия

30 июля 2014, 17:51

Заведующую детским садом осудили за присвоение зарплат "мертвых душ"

мошенничество криминал суды

Фото: ИТАР-ТАСС

Перовский суд вынес бывшей заведующей детского сада на востоке Москвы обвинительный приговор, сообщила в среду пресс-служба столичной прокуратуры.

49-летняя женщина была осуждена по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере". Как выяснило следствие, в январе 2005 года осужденная фиктивно устроила на работу сотрудника на должность рабочего, перевела его на должность сторожа, а после - дворника. Принятый сотрудник работу не выполнял, а его зарплату в течение 8 лет получала заведующая и распоряжалась ей по своему усмотрению. Таким же фиктивным работником с 2010 года стала в последствии делопроизводитель, которая также никогда не работала в этом детском саду, а зарплату также получала заведующая. Общий ущерб от действий мошенницы составил более 1,8 миллионов рублей.

Свою вину злоумышленница полностью признала и раскаялась в содеянном. Ей назначено наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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