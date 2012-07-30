Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

30 июля 2012, 17:54

"Российская газета": вторник, 31 июля 2012 года

мошенничество аренда приватизация суды свежая пресса

На рынке жилья появились новые риски

Сданную в аренду квартиру можно потерять

В крупных городах появились новые виды квартирного мошенничества. Все они касаются жилья, в котором в силу разных обстоятельств их собственники не живут постоянно. Продать чужую квартиру намного проще, чем кажется. Примерно 20 дней требуется профессиональным мошенникам, чтобы распорядиться чужим жильем. В полиции уже знают, что подобные сделки чаще всего проводят по доверенности и по дубликатам документов. По судебной статистике, в прошлом году в судах Москвы и Подмосковья было оспорено полсотни таких сделок.

Наталья Козлова, "Российская газета"

Минюст предлагает ввести коллективные иски

Судитесь и размножайтесь

Новый законопроект Минюста России защищает гражданина в споре с чиновником, а также богатыми организациями. Ведомство опубликовало проект масштабных поправок в процессуальное законодательство. Документ усиливает позиции простого человека в споре с государственными органами. Законопроект, в частности, предлагает дополнить Гражданский процессуальный кодекс главой, регулирующей порядок рассмотрения судами дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Таким образом, люди смогут объединяться в группы и добиваться в суде справедливости.

Владислав Куликов, "Российская газета"

Приватизация земли может пойти активнее с середины 2013 года

Бесплатно и без торгов

Государство может обязать владельцев земель, находящихся в федеральной и муниципальной собственности, бесплатно и без обязательных торгов передавать свободные участки под строительство кооперативных малоэтажных домов. Речь идет о том, чтобы без ограничений признавать все права граждан и юрлиц на пользование непереоформленными участками, которые находятся под частной застройкой.

Татьяна Зыкова, "Российская газета"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать