"Российская газета": вторник, 31 июля 2012 года

На рынке жилья появились новые риски

Сданную в аренду квартиру можно потерять

В крупных городах появились новые виды квартирного мошенничества. Все они касаются жилья, в котором в силу разных обстоятельств их собственники не живут постоянно. Продать чужую квартиру намного проще, чем кажется. Примерно 20 дней требуется профессиональным мошенникам, чтобы распорядиться чужим жильем. В полиции уже знают, что подобные сделки чаще всего проводят по доверенности и по дубликатам документов. По судебной статистике, в прошлом году в судах Москвы и Подмосковья было оспорено полсотни таких сделок.

Наталья Козлова, "Российская газета"

Минюст предлагает ввести коллективные иски

Судитесь и размножайтесь

Новый законопроект Минюста России защищает гражданина в споре с чиновником, а также богатыми организациями. Ведомство опубликовало проект масштабных поправок в процессуальное законодательство. Документ усиливает позиции простого человека в споре с государственными органами. Законопроект, в частности, предлагает дополнить Гражданский процессуальный кодекс главой, регулирующей порядок рассмотрения судами дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Таким образом, люди смогут объединяться в группы и добиваться в суде справедливости.

Владислав Куликов, "Российская газета"

Приватизация земли может пойти активнее с середины 2013 года

Бесплатно и без торгов

Государство может обязать владельцев земель, находящихся в федеральной и муниципальной собственности, бесплатно и без обязательных торгов передавать свободные участки под строительство кооперативных малоэтажных домов. Речь идет о том, чтобы без ограничений признавать все права граждан и юрлиц на пользование непереоформленными участками, которые находятся под частной застройкой.

Татьяна Зыкова, "Российская газета"