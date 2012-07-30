Диски с персональными данными россиян изъяты с рынков Москвы

ИТАР-ТАСС

Полицейские изъяли диски с персональными данными россиян с четырех столичных рынков. Рейд проводился в минувшую субботу на Митинском, Савеловском, Царицынском рынках, а также на "Горбушке", передает РИА Новости.

В ходе проверки были обнаружены десятки торговых точек, с прилавков которых продавались компакт-диски с электронными базами данных. Сообщается, что администрация рынков уже расторгла договоры с владельцами этих точек.

По данным оперативников, содержащаяся на носителях информация устарела – данные датированы концом 90-х - началом 2000 годов.

К сожалению, утечка персональной информации в России – не редкость. Одним из самых "урожайных" оказался прошлый год. Например, в 2011г. в сети можно было найти SMS-сообщения абонентов "МегаФона", базу данных покупателей интим-магазинов, билетные данные пассажиров РЖД. Кроме того, в открытом доступе оказались документы Федеральной антимонопольной службы, Федеральной миграционной службы, Счетной палаты, Минэкономразвития и др.

В ряде случаев часть похищенных данных использовалась мошенниками.