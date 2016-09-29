Форма поиска по сайту

29 сентября 2016, 12:54

Происшествия

Трех налоговых инспекторов задержали по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Трое сотрудников ФНС задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве на 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Среди задержанных – замначальника правового отдела межрайонной инспекции ФМС РФ Артем Елиневский, главный государственный налоговый инспектор по тому же району Виталий Попов, сотрудник отдела регистрации Кирилл Крюк, а также их соучастник Дмитрий Кретов.

По версии следствия, сотрудники налоговой службы и их знакомый планировали получить от представителя коммерческой организации денежные средства за изменение акта выездной налоговой проверки и снижение суммы недоимки организации с 243 миллионов рублей до 10.

В настоящее время следователи выясняют новые подробности дела и ведут розыск возможных сообщников.

