28 ноября 2012, 11:15

Происшествия

Делом о мошенничестве в Mirax Group займутся в департаменте МВД России

Фото: ИТАР-ТАСС

Уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Mirax Group передали из ГСУ ГУМВД РФ по Москве в следственный департамент МВД России. О причинах передачи дела не сообщается.

В настоящий момент расследование продолжается.

Как правило, следователи МВД занимаются делами, по которым проходит большое количество потерпевших, имеется большой материальный ущерб, а действия злоумышленников носят межрегиональный характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, в сентябре в отношении неустановленных сотрудников Mirax Group суд возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По версии следствия, они заключили предварительные договоры купли-продажи квартир строящегося жилого комплекса "Кутузовская миля". Получив от граждан около шести миллиардов рублей, подконтрольная Mirax Group компания заморозила строительство жилого квартала, не выполнив обязательства по договорам.

мошенничество следствие Mirax Group Кутузовская миля следственный департамент МВД

