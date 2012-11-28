Делом о мошенничестве в Mirax Group займутся в департаменте МВД России

Фото: ИТАР-ТАСС

Уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Mirax Group передали из ГСУ ГУМВД РФ по Москве в следственный департамент МВД России. О причинах передачи дела не сообщается.

В настоящий момент расследование продолжается.

Как правило, следователи МВД занимаются делами, по которым проходит большое количество потерпевших, имеется большой материальный ущерб, а действия злоумышленников носят межрегиональный характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, в сентябре в отношении неустановленных сотрудников Mirax Group суд возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По версии следствия, они заключили предварительные договоры купли-продажи квартир строящегося жилого комплекса "Кутузовская миля". Получив от граждан около шести миллиардов рублей, подконтрольная Mirax Group компания заморозила строительство жилого квартала, не выполнив обязательства по договорам.