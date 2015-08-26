На севере Москвы задержан подозреваемый в мошенничестве на 800 тысяч рублей

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Сотрудники УВД по Северному округу задержали подозреваемый в мошенничестве на сумму более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

34-летний москвич, работающий менеджером одной из организаций по проектированию и производству электрооборудования, был задержан около одного из домов по Нарвской улице.

Заявлением о мошенничестве поступило в УВД по САО 10 июня от представителя данной организации. В ходе проверки было установлено, что с мая по сентябрь 2014 года сотрудник коммерческого отдела по фиктивно оформленным накладным получал на складе организации товар и в дальнейшем присваивал его себе. Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Граждане, пострадавшие от противоправных действий задержанного, могут обратиться по телефонам (495) 601-00-09, (495) 601-00-08 или в службу "102" (с мобильных телефонов – 112).

Сегодня также было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из турфирм, который подозревается в хищении у клиентов полмиллиона рублей.

Задержанный, пользуясь своим служебным положением, заключал договоры с клиентами, принимал оплату, однако взятых на себя обязательств не выполнял, а деньги присваивал себе.