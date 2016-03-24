В Подмосковье возбудили дело о мошенничестве при строительстве коттеджей

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве с деньгами дольщиков при строительстве коттеджного поселка в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи изучили материал проверки, которую провела подмосковная полиция по факту мошеннических действий руководства группы компаний "Сабидом".

Проверка показала, что компания начала строительство на территории Солнечногорского района коттеджного поселка и заключила с 319 гражданами договоры долевого участия, по которым было привлечено свыше 3 миллиардов рублей.

Затем около 550 миллионов рублей незаконно перечислили сторонним организациям в качестве займов, из-за чего строительство поселка остановилось.

"Однако, несмотря на очевидные признаки преступления, орган дознания вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

Ведомство признало данное постановление незаконным и необоснованным, отменила его и направила материалы в следственный орган для принятия процессуального решения.

В настоящее время следственный отдел ОМВД России по Солнечногорскому району возбудил и расследует уголовное дело по статье "Мошенничество".