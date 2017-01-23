Похитившие 13 млн рублей лжеэкстрасенсы предстанут перед судом

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Расследование уголовного дела против участников банды лжеэкстрасенсов из десяти человек, похитивших у граждан 13 миллионов рублей, завершено, передает телеканал "Москва 24".

Следствие установило, что аферисты путем обмана и злоупотреблением доверия похитили деньги более чем у 50 граждан.

Злоумышленники представлялись гражданам ясновидящими и экстрасенсами, после чего убеждали их решить все жизненные проблемы с помощью "магических" амулетов и дистанционных сеансов. Кроме того, для привлечения клиентов мошенники организовали рекламу на кабельных телеканалах.