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Происшествия

21 августа 2012, 16:06

Мосгорсуд проверит законность приговора продавцам мест в Госдуме

мошенничество Госдума криминал суды приговор

ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд 29 августа рассмотрит жалобу на приговор двум москвичам, получившим по пять лет лишения свободы за обещание продать бизнесменам места в Госдуме за 10 миллионов евро.

Услуги по оказанию помощи в получении статуса депутата Госдумы мошенники предлагали представителям крупного бизнеса. В частности, в июне 2011 года осужденные - Павел Попов и Владислав Калинин - предложили двум бизнесменам обеспечить регистрацию в партийных списках и гарантию получения депутатского статуса по результатам предстоящих выборов в нижнюю палату парламента за 10 миллионов евро с каждого бизнесмена. При этом они утверждали, что основную часть денег "кандидат" сам будет передавать одному из лидеров выбранной партии, сообщает РИА Новости.

По данным официального представителя МВД РФ Валерия Грибакина, "схема преступления, разработанная злоумышленниками, основывалась на якобы имеющихся у них личных связях в высших органах государственной власти". В ходе переговоров с будущими "кандидатами в депутаты" они называли имена известных политиков и демонстрировали якобы принадлежащие им телефонные номера в записных книжках. Павел Попов предъявлял удостоверение помощника одного из министров правительства РФ. Для убедительности мошенники предлагали и PR-услуги: написание нескольких статей о кандидатах и размещение их на популярных интернет-ресурсах.

В мае этого года Хамовнический суд признал 42-летнего Павла Попова и 51-летнего Владислава Калинина виновными по статье "покушение на мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере".

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